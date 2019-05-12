Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, стрельба произошла в ночь на воскресенье. Она началась в здании, а затем продолжилась на улице возле него, отмечает газета.

Все шестеро пострадавших были госпитализированы. После оказания первой помощи четверо были отпущены домой. Еще двое остаются в больнице, их жизням ничего не угрожает.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали расследование. Были допрошены несколько человек, одного из которых задержали. Причины произошедшего в полиции пока не сообщили.