Общество , 18:39
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Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции
Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации издания, стрельба произошла в ночь на воскресенье. Она началась в здании, а затем продолжилась на улице возле него, отмечает газета.
Все шестеро пострадавших были госпитализированы. После оказания первой помощи четверо были отпущены домой. Еще двое остаются в больнице, их жизням ничего не угрожает.
По факту произошедшего правоохранительные органы начали расследование. Были допрошены несколько человек, одного из которых задержали. Причины произошедшего в полиции пока не сообщили.