В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на понедельник, 13 мая, из-за сильного ветра и грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты предупреждений по Центральному федеральному округу, опубликованные на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений — желтый, погода потенциально опасна. Период предупреждения — начиная с 9 утра понедельника в течение 12 часов», — говорится в сообщении.

В бюллетене опасных и неблагоприятных явлений погоды на сайте Гидрометцентра говорится, что 13 и 14 мая в Московской области ожидается дождь, гроза и ветер 12-17 м/с.

Накануне, 11 мая, синоптики предупреждали жителей Москвы о кратковременном дожде, грозе и порывистом ветре при температуре воздуха до плюс 23 градусов.