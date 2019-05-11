Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде и грозе с ветром

Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде и грозе с ветром

Синоптики предупредили жителей Москвы о кратковременном дожде, грозе и порывистом ветре в субботу, 11 мая. Воздух прогреется до 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, днем в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможна гроза.

В столице воздух прогреется до 21–23 градусов, в области ожидается 18–23 градуса, на востоке столицы воздух прогреется до 26 градусов. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 13–18 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 12 мая осадков не предвидится. В столице температура опустится до 9–11 градусов, в Подмосковье — до 6–11 градусов.

Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя.