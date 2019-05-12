Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Мьянме

Пассажирский самолет Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая. Об этом сообщает Associated Press.

Перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылось переднее шасси, в связи с этим пилот совершил жесткую посадку самолета, используя только задние шасси.

По словам представителя аэропорта Кьяу Сана, на борту самолета находились 82 пассажира и семь членов экипажа, их жизни ничто не угрожает. Данных о возможных пострадавших не поступало. В настоящее время аэропорт закрыли для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.

8 мая при посадке в аэропорту крупнейшего города Мьянмы Янгона потерпел аварию самолет Bombardier авиакомпании Biman. Отмечалось, что причиной инцидента могла стать плохая погода.