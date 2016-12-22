Россияне вошли в тройку лучших на Международной олимпиаде по математике

Школьники из России завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 59-й Международной математической олимпиаде (ММО) в Румынии и вывели национальную сборную в тройку лучших. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения, которое поступило в РБК.

В этом году 59-я ММО прошла в румынском городе Клуж. Всего в состязании участвовали 116 команд из разных стран. В российскую сборную вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова.

Участники должны были решить шесть задач — по три в день. Предложенные задания — из разных областей математики, в основном из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Руководителем российской команды, как и в прошлом году, стал Назар Агаханов — член консультативного совета ММО, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.

Учеников и их педагогов поздравила министр просвещения России Ольга Васильева, назвавшая успех команды на олимпиаде заслуженным. «Талант и труд в совокупности с волевыми качествами ребят обеспечили России попадание в тройку сильнейших стран — участников олимпиады. И это, конечно, подчеркивает статус России как великой математической державы», — сказала она.

В 2017 году российская сборная заняла 11-е место.

Международная математическая олимпиада среди школьников старших классов проводится с 1959 года. В последние годы в ММО участвуют более 100 государств.