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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Мэй сыграла в футбол после успехов английских клубов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продемонстрировала публике свои способности владения футбольным мячом. Отрывок видеозаписи опубликован на странице Мэй в Twitter.

«Это была историческая неделя для английского футбола, с «Ливерпулем», «Шпорами», «Арсеналом» и «Челси», вдохновляющими детей, взрослых, премьер-министров», — написала Мэй.

На прошлой неделе английский футбольный клуб «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 4:0. По два безответных гола в ворота «Барселоны» забили Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. Последний был признан лучшим игроком матча.

Вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА вслед за «Ливерпулем» стал «Тоттенхэм». Команды сыграют 1 июня на стадионе в Мадриде.

Теги: Тереза Мэй, Футбол, Лига Чемпионов
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