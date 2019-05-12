Мэй сыграла в футбол после успехов английских клубов

Мэй сыграла в футбол после успехов английских клубов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продемонстрировала публике свои способности владения футбольным мячом. Отрывок видеозаписи опубликован на странице Мэй в Twitter.

«Это была историческая неделя для английского футбола, с «Ливерпулем», «Шпорами», «Арсеналом» и «Челси», вдохновляющими детей, взрослых, премьер-министров», — написала Мэй.

На прошлой неделе английский футбольный клуб «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 4:0. По два безответных гола в ворота «Барселоны» забили Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. Последний был признан лучшим игроком матча.

Вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА вслед за «Ливерпулем» стал «Тоттенхэм». Команды сыграют 1 июня на стадионе в Мадриде.