«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Барселона» в Twitter поздравил «Ливерпуль» с победой в полуфинале Лиге чемпионов. Британцы обыграли испанскую команду со счетом 4:0.

Поздравление от пресс-службы «Барселоны» появилось в комментариях к сообщению о победе «Ливерпуля» в официальном аккаунте клуба. «Поздравляем», — кратко написала «Барселона».

Полуфинал ЛЧ состоялся накануне, 7 мая. По два безответных гола в ворота «Барселоны» забили Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. Последний был признан лучшим игроком матча.

Противником «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов станет «Тоттенхэм» или «Аякс». Матч с их участием состоится сегодня, 8 мая. Финал ЛЧ пройдет 1 июня.