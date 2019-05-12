«Блок Петра Порошенко» обвинил Россию в нарушении прав коренных народов

Партия «Блок Петра Порошенко» намерена обратиться в ООН, ПАСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО и ОБСЕ, а также к парламентам стран мира, чтобы те осудили «системные нарушения прав коренных народов» в России. Как сообщается на сайте партии, проект соответствующего постановления могут внести в повестку заседания Верховной рады 14 мая.

Авторами документа стали народные депутаты Рефат Чубаров, Оксана Юринец и Артур Герасимов. Они хотят призвать международные институты осудить «давление на коренные народы в России».

Речь идет о народах Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и ряда других российских регионов, поясняют парламентарии. По их мнению, «политическое и ассимилирующее давление» на них усилилось с 2014 года.

В частности, говорится в документе, коренные народы подвергаются преследованиям за их политические убеждения, в том числе и «в связи с их позицией по вооруженной агрессии России против Украины и аннексии Крыма». Кроме того, в нем говорится об «убийствах и покушениях на людей, которые отстаивают <…> права коренных народов», препятствовании правоохранителей в проведении мирных протестов и запрете деятельности национальных организаций и обществ.