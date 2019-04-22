В Казани во время пожара в частном доме погибли шесть человек

В Казани во время пожара в частном доме погибли шесть человек

В Казани шесть членов одной семьи погибли во время пожара, говорится на сайте ГУ МЧС по Татарстану.

​Сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме поступило в МЧС вечером в воскресенье, 21 апреля. Возгорание произошло на всей площади здания размерами 10х10 м. С помощью 46 человек и 13 единиц техники пожар удалось потушить за два часа, точная причина возгорания неизвестна. На месте происшествия были обнаружены тела хозяйки дома, ее дочери с мужем и их троих детей.

В начале апреля во Владимирской области при пожаре в частном двухэтажном доме из-за отравления угарным газом погибли восьмимесячный младенец и пятилетний ребенок, а также их 54-летняя бабушка. Еще одного восьмилетнего ребенка сотрудникам МЧС удалось спасти.

