Глава МИД Франции назвал три угрозы мировой безопасности

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Parisien рассказал о факторах, которые угрожают мировой безопасности.

«Во-первых, рушатся великие принципы и основы международной жизни, — заявил он. — Институты, договоры, данные обещания и уважение границ больше не соблюдаются». По словам министра, речь, в частности, идет о Парижском соглашении о климате и ядерной сделке с Ираном.

Также он считает, что «Китай и Россия могут внести вклад в дестабилизацию».

Во-вторых, заявил Ле Дриан, в мире развиваются «формы гипернасилия, включая продолжающийся терроризм».