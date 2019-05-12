Польский генерал заявил о необходимости улучшить отношения с Россией

Варшаве необходимо улучшить отношения с Москвой, поскольку «конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу». Об этом на конференции, организованной в столице Польши фондом Stratpoints, заявил бывший глава службы военной контрразведки генерал Януш Носек, сообщает Defence24.

Генерал напомнил, что Россия — сосед Польши и продолжит им быть. Также он заявил, что отсутствие у Варшавы контактов с Москвой — это «не успех, а поражение».

Как заявила на конференции экс-посол Польши в Москве Катарина Пельчинская-Наленч, Варшава «склонна переоценивать российскую угрозу в военном отношении». «Гораздо важнее защитить себя от происходящего, чем думать и только подготовиться к тому, что может когда-нибудь случиться», — считает она.

В свою очередь бывший военный атташе Польши в Вашингтоне Ярослав Строжек заявил, что «не стоит недооценивать военный потенциал России». Кроме того, по его словам, Москва стремится оказать влияние на политику стран НАТО. В качестве примера он привел предполагаемое вмешательство в американские выборы.