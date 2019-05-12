Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда продуктов и средств гигиены

Власти Кубы приняли ряд мер по регулированию торговли, чтобы «обеспечить справедливость при распределении продуктов». Об этом заявила глава Министерства внутренней торговли Бетси Диас Веласкес, сообщает La Vanguardia.

По ее словам, в числе продуктов питания, продажа которых будет регулироваться на розничном рынке — колбаса, горох, рис, бобы, яйца и курица. В частности, курица, которая в основном является импортной, будет продаваться не более чем по 5 кг на человека.

Ограничения также введены в отношении средств гигиены — мыла, зубной пасты и жидких моющих средств.

Веласкес пояснила, что такие меры введены из-за «усугубления экономической и финансовой блокады».

Санкции против Кубы ввели ряд государств, в том числе США. В 2014 году президент США Барак Обама и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипотношений, разорванных в 1961 году. В августе 2015-го госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри поднял флаг над американским посольством в Гаване. Однако позднее сближение двух стран приостановилось. В сентябре 2017 года новый президент США Дональд Трамп продлил торовое эмбарго против Кубы.