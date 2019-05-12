В ДНР заявили об убийстве украинскими военными своего командира

В Донбассе украинские военные отказались осуществлять боевую вылазку на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики по приказу своего командира, и застрелили его. Об этом заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, военнослужащие мотивировали свой отказ «результатом прошлой провальной вылазки» и «потерей личного состава». После этого между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой один из военных выстрелил в командира из автомата, утверждает Безсонов. По его словам, командир бригады приказал представить смерть капитана как боевую потерю при обстрелах со стороны ДНР, чтобы «не предавать огласке» произошедшее и «избежать уголовной ответственности».

В то же время на сайте Минобороны Украины говорится, что 11 мая военные зафиксировали два обстрела своих позиций – у населенного пункта Пески и возле города Авдеевка. По данным ведомства, ранения получил один украинский военнослужащий. О потерях не сообщается.

5 мая в ДНР заявили, что украинский силовик погиб в ходе боя, который завязался при попытке военнослужащих проникнуть на территорию ДНР. В Минобороны Украины в свою очередь подчеркнули, что потерь в этот день среди украинских военных не было.