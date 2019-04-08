В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа

Один человек пострадал после взрыва газа в квартире в жилом доме в Коломне, говорится на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси произошел утром, 8 апреля, по адресу ​проспект Кирова, 84, кв. 141.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что пострадавший — хозяин квартиры, ему оказывается помощь на месте. Взрывом выбило стекла на кухне, однако он не привел к разрушениям стен и перекрытий.

На прошедших выходных в Раменском районе Подмосковья загорелся частный дом в садовом товариществе «Весна». В результате погибли два человека, сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.



