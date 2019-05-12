Phillip Morris приостановила рекламную кампанию из-за возраста блогеров

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Такое решение в компании приняли после того, как агентство Reuters обратило внимание на возраст тех, кто занимается продвижением продукции Phillip Morris. По правилам компании, инфлюенсерами могут быть только люди старше 25 лет

Компания Phillip Morris сообщила агентству, что временно приостановила работу инфлюенсеров, продвигающих ее продукцию.

«Мы приняли решение приостановить всю цифровую активность инфлюенсеров, связанную с нашими продуктами», — заявили агентству в Phillip Morris.

Это произошло после того, как Reuters направило в компанию запрос относительно использования молодых людей, включая 21-летнюю девушку из России, для продвижения системы нагревания табака.