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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Phillip Morris приостановила рекламную кампанию из-за возраста блогеров
Фото: Jason Miczek / Reuters

Такое решение в компании приняли после того, как агентство Reuters обратило внимание на возраст тех, кто занимается продвижением продукции Phillip Morris. По правилам компании, инфлюенсерами могут быть только люди старше 25 лет

Компания Phillip Morris сообщила агентству, что временно приостановила работу инфлюенсеров, продвигающих ее продукцию.

«Мы приняли решение приостановить всю цифровую активность инфлюенсеров, связанную с нашими продуктами», — заявили агентству в Phillip Morris.

Это произошло после того, как Reuters направило в компанию запрос относительно использования молодых людей, включая 21-летнюю девушку из России, для продвижения системы нагревания табака.

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В Phillip Morris пояснили, что стандарты компании запрещают привлекать для подобных рекламных кампаний людей младше 25 лет. Компания проведет внутреннее расследование. В компании подчеркнули, что никакие законы не были нарушены. «Мы глубоко разочарованы этими нарушениями и благодарны за то, что наше внимание обратили на них», — добавили в Phillip Morris.

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Как отмечает Reuters, большинство инфлюенсеров, работающих с Phillip Morris, не указывают свой возраст на страницах в соцсетях. Однако, при анализе маркетинговой кампании для системы IQOS агентство обратило внимание на то, что в основном так называемыми «амбассадорами» бренда являются молодые девушки. В Reuters спросили у Phillip Morris, кто является целевой аудиторией этой рекламной кампании, но в табачной компании не ответили на него.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Philip Morris, маркетинг
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