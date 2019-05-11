В РПЦ оценили роль Сталина в победе в войне

В РПЦ оценили роль Сталина в победе в войне

Победу СССР в Великой Отечественной войне нельзя считать заслугой Иосифа Сталина. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности», — подчеркнул он.

Митрополит также добавил, что Сталин игнорировал сообщения о готовящемся нападении гитлеровской Германии на страну, из-за чего Красная армия была не готова к противостоянию. Более того, он вспомнил об офицерах, которых расстреляли незадолго до начала войны.

Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.