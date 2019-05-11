Российский певец Сергей Лазарев анонсировал русскоязычную версию песни Scream, с которой он представит Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК, передает ТАСС.

«Сергей Лазарев пообещал скоро представить русскую версию песни Scream, с которой певец выступит от России на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве», — отметили в пресс-службе.

Ранее 11 мая Лазарев написал в своем Instagram, что провел вторую репетицию номера на сцене «Евровидения». Он подчеркнул, что у команды до сих пор остались нерешенными некоторые технические вопросы по съемке номера из-за большого количества отражений артиста во время выступления и необходимости снимать его с правильных углов.

Певец 8 мая опубликовал кадры своей первой репетиции, подчеркнув, что пока из видео «мало что понятно» и он не будет «сразу раскрывать все секреты».

