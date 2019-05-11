Адвокат назвал новое место отбывания наказания Бутиной

Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии в тюрьму в городе Ворсоу штата Виргиния. Об этом сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.

«Она находится в Northern Neck», — уточнил Дрисколл название тюрьмы.

Ранее Дрисколл сообщал, что Бутина уже покинула изолятор, однако ее точное местоположение было неизвестно.

Суд в США 26 апреля приговорил к 18 месяцам колонии по обвинению в работе иностранным агентом. В данный срок был включен период ожидания приговора (около девяти месяцев). Согласно решению суда, Марию Бутину должны были перевести из Александрии в федеральную тюрьму.