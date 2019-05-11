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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Общество ,  
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Аэропорты Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов

В аэропортах Москвы отменили десять и задержали 17 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 14:47 во Внуково задержали два рейса. В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов, десять отменено. Также в Шереметьево задержали десять рейсов.

Данных об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

9 мая авиакомпания «Аэрофлот» сообщала об отмене нескольких рейсов после инцидента в Шереметьево, в результате которого 5 мая
самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.

Теги: Москва, аэропорты, отмена рейсов, «Внуково», «Шереметьево», Домодедово
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