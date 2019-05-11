Аэропорты Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов

В аэропортах Москвы отменили десять и задержали 17 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 14:47 во Внуково задержали два рейса. В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов, десять отменено. Также в Шереметьево задержали десять рейсов.

Данных об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

9 мая авиакомпания «Аэрофлот» сообщала об отмене нескольких рейсов после инцидента в Шереметьево, в результате которого 5 мая

самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт через 28 минут полета. Лайнер совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.