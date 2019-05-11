В Сети появилось видео поиска картин Айвазовского на дне Черного моря

В Сети появилось видео поиска картин Айвазовского на дне Черного моря

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала на своем YouTube-канале видеокадры поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

На кадрах запечатлено погружение водолаза вглубь затонувшего парохода «Генерал Коцебу», где были найдены картины, которые могут принадлежать кисти крымского мариниста.

Видео: Говорит Москва

Ранее стало известно, что работы по подъему артефактов отменили из-за угрозы их повреждения.

Пароход «Генерал Коцебу» с десятью картинами, среди которых могут быть работы Айвазовского, нашли в июне 2018 года. Судно затонуло в 1985 году в результате столкновения с кораблем Черноморского флота «Пендераклия».