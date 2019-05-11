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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Крыму приостановили подъем артефактов с парохода «Генерал Коцебу»

Участники подводной экспедиции «Нептун» приостановили подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода «Генерал Коцебу» из-за риска уничтожения картин, которые могли принадлежать кисти крымского мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

По его словам, судно находится на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе полуострова. Однако работы по подъему картин приостановили из-за существующей угрозы исчезновения артефактов.

«Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс [сохранить] всегда есть», — сказал руководитель экспедиции.

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Как пояснил Дунаев, авторство картин пока не подтверждено. Для подъема объектов необходимо провести сложные работы. В частности, специалистам предстоит достать картины из-под двухметрового слоя ила и извлечь из трюма. После этого полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин.

Судно с десятью картинами было найдено в июне 2018 года. Как отмечали эксперты, художник оставлял часть работ на кораблях, где писал их. Команда Дунаева полагает, что именно в связи с этим фактом на стенах «Генерала Коцебу» было много полотен.

Двухпалубный пароход «Генерал Коцебу» принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли. Судно построили в Англии в 1866 году и назвали в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу.

Пароход затонул 16 апреля 1895 года после столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия». В 1869 году при открытии Суэцкого канала он стал первым пароходом, который вошел в его акваторию.

Теги: Иван Айвазовский, картины, Крым, поисковая операция
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