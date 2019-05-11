В Крыму приостановили подъем артефактов с парохода «Генерал Коцебу»

Участники подводной экспедиции «Нептун» приостановили подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода «Генерал Коцебу» из-за риска уничтожения картин, которые могли принадлежать кисти крымского мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

По его словам, судно находится на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе полуострова. Однако работы по подъему картин приостановили из-за существующей угрозы исчезновения артефактов.

«Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс [сохранить] всегда есть», — сказал руководитель экспедиции.

Как пояснил Дунаев, авторство картин пока не подтверждено. Для подъема объектов необходимо провести сложные работы. В частности, специалистам предстоит достать картины из-под двухметрового слоя ила и извлечь из трюма. После этого полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин.