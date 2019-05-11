Три человека погибли в результате ДТП в Курской области

Три человека погибли в результате ДТП в Курской области

При столкновении иномарки с деревом в Курской области погибли три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как пояснили в ведомстве, водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал из деревни Крутое на дорогу Курск — Щигры. Не справившись с управлением, он врезался в дерево. В результате погибли 1983 года рождения, а также пассажиры-мужчины 1980 и 1993 года рождения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).