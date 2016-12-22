Поисковики нашли затонувший древний корабль у берегов Крыма

Участники подводной экспедиции «Нептун» обнаружили хорошо сохранившийся корабль, предположительно древнеримский, затонувший у берегов Балаклавы в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Нептуна» Романа Дунаева.

По его словам, корабль лежит на глубине 90 м, подводники также нашли якорь. «Это уникальная находка, потому что до этого такой сохранности корабли римской эпохи в Крыму не находили», — сказал Дунаев. «Имеем очертания корпуса. Это все благодаря тому, что Черное море является хорошим консервантом на больших глубинах», — подчеркнул руководитель экспедиции. Сейчас на месте работают археологи, которые определят точную дату, когда затонул корабль.

В начале июня у мыса Тарханкут нашли затонувший колесный пароход XIX века «Генерал Коцебу», в трюмах которого были обнаружены 10 картин, автором части из них может быть маринист Иван Айвазовский.

Подводная экспедиция при поддержке Черноморского центра подводных исследований проводится с мая 2018 года, финансирование получено от Фонда президентских грантов.