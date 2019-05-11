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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Сети появилось видео падения Путина на матче Ночной хоккейной лиги

Телеканал ABC News опубликовал отрывок трансляции матча Ночной хоккейной лиги с участием Владимира Путина. Приветствуя зрителей, президент упал, споткнувшись о красный ковер.

Президент объезжал по кругу площадку и махал руками зрителям. При это он не заметил красный ковер, который был расстелен вдоль бортика. Путин запнулся о него коньками и упал. Товарищи по команде попытались его остановить, но не успели.

На прошедшем гала-матче Ночной хоккейной лиги президент выступал за команду «Легенды хоккея». Их соперником была «Сборная Ночной лиги». Первую шайбу Путин забросил уже на второй минуте. Вначале пресс-служба Кремля и пресс-служба НХЛ разошлись в оценке общего числа шайб, заброшенных президентом (в сообщении Кремля говорилось о 10 шайбах, в НХЛ — о восьми и одной голевой передаче), однако позднее в пресс-службах уточнили, что глава государства забросил девять шайб. Итоговый счет матча 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея».

Общество
Путин забросил шайбу в матче Ночной хоккейной лиги

Теги: Владимир Путин, Ночная хоккейная лига, хоккей, Падение
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