В Сети появилось видео падения Путина на матче Ночной хоккейной лиги

Телеканал ABC News опубликовал отрывок трансляции матча Ночной хоккейной лиги с участием Владимира Путина. Приветствуя зрителей, президент упал, споткнувшись о красный ковер.

Президент объезжал по кругу площадку и махал руками зрителям. При это он не заметил красный ковер, который был расстелен вдоль бортика. Путин запнулся о него коньками и упал. Товарищи по команде попытались его остановить, но не успели.

На прошедшем гала-матче Ночной хоккейной лиги президент выступал за команду «Легенды хоккея». Их соперником была «Сборная Ночной лиги». Первую шайбу Путин забросил уже на второй минуте. Вначале пресс-служба Кремля и пресс-служба НХЛ разошлись в оценке общего числа шайб, заброшенных президентом (в сообщении Кремля говорилось о 10 шайбах, в НХЛ — о восьми и одной голевой передаче), однако позднее в пресс-службах уточнили, что глава государства забросил девять шайб. Итоговый счет матча 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея».