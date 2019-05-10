Путин забросил шайбу в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин открыл счет в гала-матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Трансляция ведется на сайте лиги.

Президент забросил шайбу на второй минуте. Он выступает за команду «Легенды хоккея» под номером 11, соперником которой является команда «Сборной Ночной лиги».

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, созданная в 2011 году по инициативе Владимира Путина и ветеранов хоккея. Сам Путин неоднократно играл в матчах лиги.

Так, в декабре прошлого года он участвовал в матче Ночной хоккейной лиги, проходившем на Красной площади, где помимо президента приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Также в феврале текущего года Путин сыграл в одной команде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на сочинской арене «Шайба».