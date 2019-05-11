Ученые изучили влияние человека на планету за последние 50 лет

Ученые изучили влияние человека на планету за последние 50 лет

Специалисты межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провели масштабное исследование, в ходе которого удалось определить, как деятельность человека за последние 50 лет смогла изменить планету.

Исследовательская группа, состоящая из 400 ученых и экспертов, в течение трех лет собирала и анализировала сведения примерно из 15 тыс. научных и государственных источников информации.

Как показало исследование, под угрозой исчезновения находится примерно 1 млн видов животных, а количество уникальных видов уменьшилось на 20%.

Кроме того, глобальное исчезновение грозит 40% амфибий, 33% кораллов и небольшой части морских млекопитающих. Как отмечают ученые, большее количество запасов пресной воды уходит на сельскохозяйственную деятельность и животноводство. В общей сложности за 50 лет продуктивность планеты снизилась на 23%.

По подсчетам экспертов, ежегодно в воды океана сбрасывается порядка 400 т тяжелых металлов и различных токсичных промышленных отходов. В связи с этим в Мировом океане образовалось несколько сотен «мертвых зон», общая площадь которых составляет около 245 тыс. кв. км, что превысило площадь Великобритании.

Кроме того, как отмечают исследователи, за прошедшие полвека удвоилась площадь городов. При этом порядка 300 млн человек подверглись повышенному риску наводнений и ураганов. Как считают ученые, в ближайшие 50 лет этот процесс невозможно будет остановить.

По словам руководителя исследования Роберта Уотсона, из-за деятельности человека разрушаются основные средства для существования, которые могут во всех сферах жизни обеспечить безопасность. Специалист подчеркнул, что разрушительный процесс можно остановить в случае утроения масштабной общественной реорганизации.