Экс-глава СВР назвал главную угрозу человечеству

По мнению бывшего главы Службы внешней разведки Вячеслава Трубникова, главной угрозой человечеству являются экологические катастрофы. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Трубников ответил, что такой вопрос ему уже задавали в американской корпорации RAND. «Я ответил: исчезновение человечества в результате экологической катастрофы», — сказал он.

При этом, по мнению экс-главы СВР, если обращать внимание только на существующие сейчас угрозы, можно пропустить главную — «исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить».

Экс-глава СВР добавил, что другой угрозой является ядерное оружие, но подчеркнул, что человечество принимает меры для снижения рисков его применения. Возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности он назвал «бездумностью», но выразил уверенность в заключении новых соглашений.