В Санкт-Петербурге на АЗС произошел взрыв

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв на АЗС «Линос». В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

По данным министерства, информация о взрыве по адресу: Ириновский проспект, 16, поступила спасателям в 15:37.

Перед хлопком на территории заправки проводились демонтажные работы пустого подземного резервуара. Взорвался остаточный газ, который скопился в подземной емкости. Взрыв повредил крышу над заправочными колонками. Возгорания не было. В ликвидации ЧП были задействованы пять единиц техники и 16 человек.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщает, что при взрыве на автозаправочной станции на углу Индустриального и Ириновского проспектов пострадали два автомобиля. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на пересечении этих проспектов​ затруднено.

ЗАО «Линос» было создано в Санкт-Петербурге в 2003 году.