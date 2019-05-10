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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич покинул Минск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.

В дипмиссии уточнили ТАСС, что экс-посол покинул Белоруссию на днях.

При этом в посольстве отметили, что до прибытия в Минск нового посла главой дипмиссии является временный поверенный в делах Владимир Андреев.

Президент Владимир Путин освободил Бабича от должности посла России в Белоруссии 30 апреля. По данным источников РБК, причиной его отставки стали жалобы со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Известно, что на должности Бабича заменит глава комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Теги: Михаил Бабич, Белоруссия, отъезд
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