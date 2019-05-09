Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в Москве

Не менее пяти человек пострадали из-за сильного ветра в Москве

От пяти до десяти человек пострадали в результате непогоды в Москве. Часть людей пострадала из-за падения деревьев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сильный дождь с градом, сопровождавшийся сильным ветром, привел к травмам нескольких человек в разных районах Москвы. По данным агентства «РИА Новости», ссылающегося на экстренные службы, пострадали десять человек. У одного из мужчин, доставленного в медицинское учреждение, зафиксировано сотрясение мозга.

Вместе с тем руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал РБК, что в период усиления порывов ветра в Скорую помощь обратились и были госпитализированы 5 человек. «Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь. Двое из них в настоящее время уже выписываются», - сказал Хрипун.

Причины травм практически во всех случаях — последствия падения деревьев.

В пресс-службе префектуры ЮВАО при этом не подтвердили информацию о многих пострадавших в парке «Кузьминки». Там указали, что в лесопарке упало дерево. В результате двоим пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь.

Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы:

«В период усиления порывов ветра, о котором москвичей заранее предупреждали городские службы,