Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) усиливает позиции в Афганистане. Об этом он сказал на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».
Министр сообщил, что боевики из Сирии и Ирака после разгрома ИГ перебираются в другие регионы, в частности, в Центральную и Юго-Восточную Азию.
Шойгу отметил, что из-за этого растет преступность на границах государств, а также формируется питательная среда для экстремизма и создаются новые террористические ячейки.
По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Афганистане, причем многолетнее присутствие военного контингента США в этом государстве не решило проблемы.