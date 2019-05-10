В Калифорнии морской пехотинец погиб во время учений

В Калифорнии морской пехотинец погиб во время учений

Морской пехотинец погиб и еще шестеро получили ранения после того, как их бронированный автомобиль перевернулся во время учений на базе Кэмп-Пендлтон в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 9 мая, его причины пока не установлены.

Пострадавших солдат разведывательного батальона доставили в больницы, их раны не представляют опасности для жизни, сообщает агентство со ссылкой на власти.

AP также отмечает, что это не первый инцидент с опрокидыванием автомобиля во время учений за последние несколько месяцев.