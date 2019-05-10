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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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В Калифорнии морской пехотинец погиб во время учений

Морской пехотинец погиб и еще шестеро получили ранения после того, как их бронированный автомобиль перевернулся во время учений на базе Кэмп-Пендлтон в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 9 мая, его причины пока не установлены.

Пострадавших солдат разведывательного батальона доставили в больницы, их раны не представляют опасности для жизни, сообщает агентство со ссылкой на власти.

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AP также отмечает, что это не первый инцидент с опрокидыванием автомобиля во время учений за последние несколько месяцев.

В начале апреля на автостоянке базы военно-морской авиации Oceana в Вирджиния-Бич открыли стрельбу. Как сообщали СМИ, в результате пострадал один человек, еще один — стрелок — был убит. При этом в официальном Twitter базы говорилось, что стрелявший был «задержан»

Теги: Калифорния, морпех, учения
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