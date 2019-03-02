У южной части Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2

На японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает метеорологическое управление Японии.

По данным ведомства, глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Немуро. Жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

Управление МЧС по Сахалинской области сообщило, что подземные толчки у Курил зафиксировали в 14:22 по местному времени (06:22 мск). Эпицентр располагался в 275 км к юго-востоку от Южно-Курильска, очаг находился на глубине 37 км.

По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 5,9, глубина — 32 км. Подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска и села Малокурильское на Шикотане.