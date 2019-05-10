В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

В одном из ресторанов в шведском городе Мальмё на юге страны произошел взрыв, сообщает Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Информация о происшествии на площади Лилла-торг в центре города поступила в ночь на 10 мая. Правоохранители прибыли на место в 01:49 по местному времени (02:49 мск).

Как сообщает газета, в здании выбило стекла. Полиция оцепила территорию и вызвала саперов. Причины взрыва устанавливаются.

Информации о пострадавших нет.