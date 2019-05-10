Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста

Информатора сайта WikiLeaks Челси Мэнннинг (настоящее имя при рождении — Брэдли Мэннинг. — РБК) отпустили из-под ареста после того, как она провела в тюрьме 62 дня. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, 16 мая Мэннинг вновь должна будет предстать перед жюри присяжных. В случае, если она откажется давать показания, ее снова могут признать виновной в неуважении к суду и повторно арестовать.

В связи с этим адвокаты Мэннинг заявили, что ее освобождение носит «технический характер». По их словам, подзащитная и в будущем не намерена давать показания о WikiLeaks, передает The Verge.

Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks. Защита Мэннинг настаивала, чтобы из-за имеющихся у нее медицинских осложнений ее поместили под домашний арест.