Трамп намерен выдвинуть Шанахана на должность главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана на пост руководителя американского оборонного ведомства, сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

По ее словам, такое решение Трамп принял исходя из выдающейся службы и способности руководить, проявленной Шанаханом.

Ранее сообщалось, что с Шанахана сняли обвинения, мешающие ему стать главой Пентанога. Речь идет о деле о незаконном использовании служебного положения для продвижения интересов Boeing, в которой он отработал 31 год до поступления на службу в Пентагон. Аппарат генерального инспектора ведомство опросил 33 должностных лиц и просмотрел 7,3 тыс. страниц документов и не нашел доказательств обвинений.

Шанахан стал и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года. Его предшественник, Джеймс Мэттис подал в отставку после того, как Трамп объявил о выводе войск США из Сирии.