С и.о. главы Пентагона сняли мешавшие занять пост обвинения

Аппарат генерального инспектора Пентагона провел расследование в отношении исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана по делу об использовании служебного положения для незаконного продвижения интересов авиастроительной компании Boeing. Его результаты выявили невиновность Шанахана в предъявленных ему ранее обвинениях, пишет Bloomberg.

В рамках разбирательства были опрошены 33 должностных лица, а также были просмотрены 7300 страниц «несекретных и секретных документов». «Мы не нашли подтверждений достоверности никаких обвинений», — говорится в отчете аппарата генерального инспектора Пентагон, который возглавляет Гленн Файн.

В заключении отмечается, что Шанахан в полной мере соблюдал этические требования, призванные обеспечить отсутствие конфликта интересов.

До того, как Патрик Шанахан пришел на службу в Пентагон в июле 2017 года, он 31 год отработал в компании Boeing. Расследование в отношении Шанахана велось с середины марта, после поступления жалоб в его адрес. В материале издания Politico утверждалось, что он действовал в интересах авиастроительного гиганта, якобы ставя Boeing на совещаниях в Пентагоне в пример и принижая его основного конкурента Lockheed Martin. Как отмечает Bloomberg, после снятия обвинений президент США Дональд Трамп может беспрепятственно назначить его министром обороны страны.