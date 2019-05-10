Участницу Pussy Riot отпустили из полиции

Учаcтницу Pussy Riot Веронику Никульшину и еще четырех человек, задержанных вместе с ней, отпустили из полиции, говорится в сообщении группы в Twitter.

На всех пятерых были составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП (употребление наркотиков или отказ от медосвидетельствования), рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Джулай. Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб. либо ареста на срок до 15 суток.

Как сообщил изданию активист группы Петр Верзилов, административное дело в отношении Никульшиной рассмотрят 22 мая, а других задержанных — 21 мая.

Никульшину и еще четырех человек задержали в Москве 8 мая. По словам Верзилова, активистка пришла в гости к друзьям, через несколько часов туда прибыли полицейские. Всех пятерых без объяснения причин доставили в ОВД «Тверской». В пресс-службе ГУ МВД по Москве в ответ на запрос РБК сообщили, что не располагают информацией.