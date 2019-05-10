Участницу Pussy Riot отпустили из полиции

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 66,10 64,36 EUR Нал. 74,12 72,25 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 247,29 -12,71 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 828,36 -0,54% Nasdaq 7 910,59 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,17%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,17%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на должность главы Пентагона Политика, 03:41 СМИ узнали о планах США объявить Россию манипулирующей валютой страной Экономика, 03:25 Участницу Pussy Riot отпустили из полиции Общество, 03:22 Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети Общество, 03:01 Посольство России ответило на территориальные претензии главы МВД Эстонии Политика, 02:35 WSJ сообщила о создании в США секретной высокоточной ракеты Политика, 02:18 Туск выразил надежду на «последовательный проевропейский курс» Зеленского Политика, 02:06 Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника Общество, 01:49 В Киеве у офиса телеканала «Интер» прошла акция против программы на 9 мая Общество, 01:26 США арестовали северокорейское судно за нарушение санкционного режима Политика, 01:11 Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы Спорт, 01:00 В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека Общество, 00:54 Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах Общество, 00:41 Главный редактор популярного Telegram-канала заявил об обысках в редакции Общество, 00:22
Общество ,  
0 
Участницу Pussy Riot отпустили из полиции

Учаcтницу Pussy Riot Веронику Никульшину и еще четырех человек, задержанных вместе с ней, отпустили из полиции, говорится в сообщении группы в Twitter.

На всех пятерых были составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП (употребление наркотиков или отказ от медосвидетельствования), рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Джулай. Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5 тыс. руб. либо ареста на срок до 15 суток.

Как сообщил изданию активист группы Петр Верзилов, административное дело в отношении Никульшиной рассмотрят 22 мая, а других задержанных — 21 мая.

Общество
Участница Pussy Riot сообщила о задержании в Москве

Никульшину и еще четырех человек задержали в Москве 8 мая. По словам Верзилова, активистка пришла в гости к друзьям, через несколько часов туда прибыли полицейские. Всех пятерых без объяснения причин доставили в ОВД «Тверской». В пресс-службе ГУ МВД по Москве в ответ на запрос РБК сообщили, что не располагают информацией.

Теги: Pussy Riot, Полиция
Материалы по теме
Два участника Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции
Политика
Активистку Pussy Riot сняли с рейса в Испании
Общество
Активисты Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ арест за акцию на финале ЧМ-2018
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter