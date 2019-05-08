Участница Pussy Riot сообщила о задержании в Москве

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом она сообщила РБК. По словам активистки, причина задержания ей неизвестна.

Как рассказал РБК активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вместе с девушкой сотрудники полиции задержали еще четырех человек. «Ника пришла в гости к друзьям утром, через пару часов приехала полиция. Никакие материалы не показывают и не объясняют, что происходит», — сказал он. По словам Верзилова, сейчас они находятся в ОВД «Тверской».

«Такой информации нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК о задержании Никульшиной.

В середине апреля активистку, а также руководителей «Театр. На Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова задержали у подъезда Никульшиной. Все трое направлялись на вручение премии «Золотая маска» в Большой театр. Поставленный в театре Ершова и Карнаухова спектакль Poe.Tri был номинирован на премию в категории «Эксперимент», одну из главных ролей в постановке исполняет Никульшина.

