Посольство России ответило на территориальные претензии главы МВД Эстонии

Слова главы эстонского МВД Марта Хельме о том, что Россия не вернула республике 5,2% территории, не отражают официальную позицию страны. Об этом ТАСС заявили в российском посольстве в Эстонии.

Хельме на пресс-конференции правительства в Таллине заявил, что Россия «не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос».

Как отметили в диппредставительстве, вопрос о территориальных претензиях к России и «компенсации за советскую оккупацию» регулярно затрагивают ряд эстонских политиков, однако в контактах с Москвой Таллин подчеркивает, что подобные заявления являются их личным мнением. «Полагаем, что такой же подход применим и к сегодняшним высказываниям министра внутренних дел Эстонии», — сообщили в посольстве.

9 мая Хельме также заявил, что договор с Россией о границе не может быть ратифицирован, пока Москва не признает положения Тартусского договора 1920 года, в соответствии с которым Печерский район, входящий в состав Псковской области, является частью Эстонии.