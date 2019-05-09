Эстонский премьер заявил о готовности обсуждать границу с Россией

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что договор о границе с Россией может быть ратифицирован только в случае достижения согласия по этому вопросу. При этом он предложил учитывать реальную ситуацию, а не вспоминать историю

Юри Ратас (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Глава эстонского правительства Ратас прокомментировал выступления главы МВД Эстонии Марта Хельме, который сегодня утром заявил о невозможности ратифицировать договор с Россией о границе до признания Москвой положения Тартусского договора 1920 года. В соответствии с этим документом частью Эстонии является Печерский район, входящий сейчас в состав Псковской области.

Ратас заявил телекомпании ERR, что в нынешнем коалиционном правительстве существуют различные точки зрения на этот вопрос. Однако он подчеркнул, что если Россия выразит желание обсудить соглашение о границе, то Эстония поддержит это предложение.

По словам Ратаса, эстонским политикам необходимо учитывать реальную внешнеполитическую ситуацию. «Мы, конечно, должны уважать Тартусский договор, но при этом учитывать, что сейчас 2019 год», — добавил он.

Эстонский премьер признал, что ратифицировать договор о границе не удается уже в течение многих лет из-за существующих разногласий. Однако этот вопрос все равно необходимо решить.

В Эстонии в этом году отпраздновали 99-ю годовщину со дня подписания Тартуского мира между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Этот документ стал одним из первых актов международного признания Эстонии суверенным государством.



Он был подписал после Эстонской войны за независимость, которая длилась с ноября 1918 по декабрь 1919 года. Вооруженные силы Эстонской Республики при содействии британского Военно-морского флота, финских, шведских и датских военных противостояли на северо-западной территории бывшей Российской империи вооруженным силам РСФСР.