Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

«Нашего сотрудника действительно задержали. Его допрашивали сутки и так и не допустили к нему наших адвокатов», — рассказал он.

По словам Иксанова, во время обысков в редакции сотрудников без объяснения причин отвозили на допросы. «Истинные причины обысков пока и для нас загадка», — добавил он.

Об обысках в Mash стало известно вечером 9 мая. Иксанов подтвердил, что правоохранители изымали компьютеры и просматривали документы. Он также отметил, что методы работы Telegram-канала «многих не устраивают», но заверил, что редакция продолжит работу.