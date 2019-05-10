Главный редактор популярного Telegram-канала заявил об обысках в редакции

В офисе Telegram-канала Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
«В последние часы очень многие Telegram-каналы пишут о том, что якобы в Mash проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда», — сказал Иксанов. Он также пообещал, что Mash продолжит работу.
Причину обысков в офисе Telegram-канала Иксанов не назвал, но добавил, что методы работы Mash «очень многих не устраивают».
На вопросы РБК главный редактор Mash не ответил. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.