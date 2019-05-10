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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Главный редактор популярного Telegram-канала заявил об обысках в редакции
По словам главного редактора Mash, в офисе Telegram-канала проводятся обыски. Причину визита правоохранителей в редакцию он не уточнил
Максим Иксанов (Фото: Личная страница / Facebook)

В офисе Telegram-канала Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

«В последние часы очень многие Telegram-каналы пишут о том, что якобы в Mash проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда», — сказал Иксанов. Он также пообещал, что Mash продолжит работу.

Видео: Breakingmash / Telegram

Причину обысков в офисе Telegram-канала Иксанов не назвал, но добавил, что методы работы Mash «очень многих не устраивают».

На вопросы РБК главный редактор Mash не ответил. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Максиму Иксанову принадлежит 66% компании-учредителя Mash-ООО «МЭШ», 25% у АО «Ньюс Медиа, еще 9% -у Мадоны Дуняевой, следует из данных ЕГРЮЛ.

Иксанов-сын бывшего гендиректора Большого театра, общественного и театрального деятеля Анатолия Иксанова. До прихода в Mash работал ведущим и руководителем программ на телеканале «Москве 24».

Mash появился в 2017 году. Он занимает третье место по числу подписчиков (569 тыс.) среди российских Telegram-каналов, следует из данных сервиса TGStat. Согласно данным SimilarWeb, в апреле было зафиксировано почти 201,7 тыс. визитов на сайт Mash.ru

Авторы: Константин Нагаев, Мария Истомина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: обыски
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