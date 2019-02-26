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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Общество ,  
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Советника папы римского признали виновным в насилии над детьми

Суд присяжных в Мельбурне признал 77-летнего австралийского кардинала Джорджа Пелла, советника папы римского по экономическим вопросам, виновным в пяти случаях сексуальных насильственных действий по отношению к несовершеннолетним. Это решение, принятое еще в декабре, обнародовал главный судья Питер Кидд, передает SBS.

Все доказанные преступления совершались в девяностых годах.​ В частности, Пелл признан виновным в сексуальном насилии над двумя 13-летними мальчиками, учениками колледжа Святого Кевина, в 1996 году. Священник свою вину отрицает и подал апелляцию на решение суда.

Ранее отмечалось, что Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, который столкнулся с подобными обвинениями. Reuters называло его «казначеем» папского престола.

Ранее в феврале AFP и CNN сообщали, что парижская прокуратура заподозрила в сексуальных домогательствах ​посланника Ватикана в Париже, архиепископа Луиджи Вентуру. ​По данным газеты Le Monde, основанием для расследования стал январский инцидент в ратуше Отель-де-Виль. Вентура якобы несколько раз коснулся молодого сотрудника мэрии, когда ратушу посетила ​мэр Парижа Анна Идальго.

Теги: священник, насилие, папа римский
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