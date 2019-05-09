СМИ узнали о подвигах деда Зеленского во время войны

СМИ узнали о подвигах деда Зеленского во время войны

Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского — ветеран войны Семен Иванович Зеленский — в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные базы «Память народа».

Семен Зеленский был командиром минометного взвода, а затем — командиром стрелковой роты. Он закончил войну в звании гвардии лейтенанта.

Согласно информации в базе, Зеленский со своим взводом с 23 января по 9 февраля 1944 года подавил огонь минометной батареи, трех ручных пулеметов и двух станковых пулеметов. 1 февраля в районе села Александровка он уничтожил до 15 немецких офицеров и солдат. Кроме того, Зеленский занял трофейный склад, отбив атаки противника.

Также в документах говорится, что он, увидев подбитый танк, приказал занять его бойцу своего взвода и вести оттуда огонь из пулемета по пехоте противника.