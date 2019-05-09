Зеленский заявил о невозможности победы в войне без украинцев

9 мая Владимир Зеленский посетил могилу своего деда в Кривом Роге. Говоря о победе в войне, избранный президент Украины подчеркнул, что ни у кого нет права ее «приватизировать» и напомнил о вкладе украинцев в разгром нацистов

Фото: Владимир Зеленский / Facebook

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая возложил цветы к могиле своего деда — ветерана войны Семена Ивановича Зеленского. В своем Facebook он назвал праздник «днем благодарности».

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права приватизировать победу в войне и «говорить, что она могла произойти и без украинцев». «Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу — огромный», — написал он.

Свой пост он завершил цитатой из фильма «В бой идут одни старики» — «Будем жить!».

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