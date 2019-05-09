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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Зеленский заявил о невозможности победы в войне без украинцев
9 мая Владимир Зеленский посетил могилу своего деда в Кривом Роге. Говоря о победе в войне, избранный президент Украины подчеркнул, что ни у кого нет права ее «приватизировать» и напомнил о вкладе украинцев в разгром нацистов
Фото: Владимир Зеленский / Facebook

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая возложил цветы к могиле своего деда — ветерана войны Семена Ивановича Зеленского. В своем Facebook он назвал праздник «днем благодарности».

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что никто не имеет права приватизировать победу в войне и «говорить, что она могла произойти и без украинцев». «Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу — огромный», — написал он.

Свой пост он завершил цитатой из фильма «В бой идут одни старики» — «Будем жить!».

Запись в facebook пользователя Владимир Зеленский

Как следует из документов, опубликованных изданием «Страна.ua», дед избранного президента Украины Семен Зеленский во время войны был командиром минометного взвода, а позднее — командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он был награжден двумя орденами Красной Звезды. «Товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов... 1 февраля за селом Александровка... уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров... Отбил 4 атаки и занял трофейный склад», говорится в наградном листе.

Действующий президент Украины Петр Порошенко накануне, 8 мая, на торжественных мероприятиях в Киеве также заявлял о недопустимости монополизации победы в войне. «Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики», — заявил он.

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Упомянул Порошенко и об акции «Бессмертный полк», охарактеризовав ее в негативном ключе: «Преодоление нацизма 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, День Победы
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