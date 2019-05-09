Сванидзе счел Доренко одним из самых сильных журналистов России

Журналист Николай Сванидзе в эфире телеканала РБК прокомментировал смерть Сергея Доренко.

По мнению Сванидзе, погибший журналист был очень непростым человеком, что часто случается с талантливыми людьми. Он подчеркнул, что Доренко обладал внутренней свободой и даже несмотря на возраст продолжал профессионально расти. «Я убежден, что он один из самых сильных журналистов нашей страны и что это очень большая потеря», — заключил Сванидзе.

59-летний Доренко скончался в Москве вечером 9 мая после ДТП с мотоциклом. По данным информагентств, авария наступила из-за остановки сердца у журналиста, то есть он скончался от естественных причин, а не от травм.



