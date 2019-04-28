Рейсы из аэропорта Гатвик перенесли в Стэнстед из-за беспилотника в небе

Несколько авиарейсов из лондонского аэропорта Гатвик перенаправили в аэропорт Стэнстед из-за замеченного в небе беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечает издание, в Стэнстед перенаправили рейсы из Барселоны, Амстердама и Ираклиона. Капитан самолета авиакомпании EasyJet, летевшего из Амстердама, сообщил пассажирам о беспилотнике, замеченном в непосредственной близости к воздушной гавани.

Подобный инцидент произошел в аэропорту Гатвик в декабре прошлого года. Тогда несколько беспилотников кружили в районе аэропорта больше суток, из-за чего были отменены сотни рейсов, более 100 тыс. пассажиров не смогли своевременно покинуть британскую столицу. Также в январе текущего года в Хитроу в районе взлетно-посадочных полос был замечен летающий дрон, после чего руководство аэропорта приняло решение приостановить отправку рейсов.

В связи с этим премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявляла о намерении британского парламента рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за нелегальное использование дронов после инцидентов в лондонских аэропортах.