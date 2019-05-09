Один из основателей «Бессмертного полка» ответил Порошенко на «ряженых»

Координатор и один из основателей движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков в ответ на слова Порошенко о движении заявил, что движение — это «история семейной памяти». Об этом он сообщил РБК.

«Это довольно поверхностное суждение, которое высказывают политики в отношении движения. Заявление Порошенко из разряда легковесных суждений. «Бессмертный полк» — это не история ряженых, это история личной семейной памяти. Она существует не только в виде [проходящих] колонн, а существует в том числе летопись в интернете. К примеру, мой дед — это «Бессмертный полк». Наверняка у Порошенко тоже есть кто-то в семье, кто имел отношение к Великой отечественной войне, и как бы он ни относился к войне, он не может отринуть свою семейную память, это будет странно», — сказал Лапенков.

Он добавил, что движение с успехом развивается и за пределами России. «За границей «Бессмертный полк» — это тоже люди, а не государство, не диверсионные группы, засланные Москвой», — отметил он.

Лапенков добавил, что ветераны и их родственники участвуют в акции в других странах, так как они понимают смысл движения. Он рассказал, что с 2016 года организаторы не считают количество участников акций. «Даже один человек вышедший — это «Бессмертный полк», — заключил он.