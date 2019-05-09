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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Президент Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает «РИА Новости».

На сайте президента отмечается, что у него в руках фото его деда Жээнбека Пирназарова, участника ВОВ. Лидер Киргизии также поздравил граждан и принял участие в митинге-реквиеме на площади Победы.

«Победу приближал неустанный труд в тылу, единство и стойкость всего народа Советского Союза. Наши отцы и деды ценой собственной жизни подарили нам возможность жить свободными и независимыми», — сказал он.

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ТАСС добавляет, что в Пекине на акции «Бессмертный полк» собрались более 400 человек. Шествие проходит на территории Пекинского выставочного комплекса, где собрались граждане Китая, России и стран СНГ. В нем также участвует посол России в КНР Андрей Денисов, который пришел с фотографией своего отца Ивана Денисова, сделанной в Берлине в мае 1945 года.

Теги: Киргизия, Президент, «Бессмертный полк»
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